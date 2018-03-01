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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

За последние сутки в Одессе за медицинской помощью обратились двадцать четыре человека

Категория: Новости


Такие данные сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения. При этом серьезную травму, требовавшую госпитализацию, получил только один человек.

Большинство обратившихся получили ушибы, трещины и переломы конечностей. Причина – возникшая местами гололедица и неподходящая к данным погодным условиям обувь у многих пешеходов.

Отметим, что данный показатель обращений в травмпункты более, чем вдвое превышает среднестатистический.

При этом, принимая во внимание сегодняшние погодные условия, к вечеру число обратившихся может быть существенно выше.



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