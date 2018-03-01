Бывшая чиновница мэрии потеряла на год права на управления транспортом и оштрафована на десять тысяч двести гривен

Такое решение в отношении бывшей служащей мэрии Дианы Тирновенко принял Приморский суд Одессы.

Напомним, что в конце прошлого года она была остановлена во время управления автомобилем в нетрезвом состоянии. При этом, как свидетельствуют материалы видео-фиксации, вела себя неадекватно и агрессивно. Причем не только оскорбляла сотрудников Патрульной полиции, но и буквально «кидалась» на присутствовавших при этом журналистов. И все это – при находящимся в автомобиле несовершеннолетнем ребенке!

На судебном заседании она отсутствовала. По словам адвоката, она проходит лечение от нервного срыва, полученного в ходе расследования. Защитник пообещал обжаловать принятое решение.

Отметим, однако, что суд принял самое мягкое в этой ситуации решение. Ведь лишение прав на год и штраф в десять тысяч гривен – определенное действующим законодательством наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Поведение же подсудимой, которое вполне «тянуло», по меньшей мере, на хулиганство, и подтверждалось как видеоматериалами, судя по принятому решению, суд во внимание не принял.