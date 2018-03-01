В Одессе «минировали» аэропорт

Сигнал о том, что в главных воздушных воротах Юга Укрианы заложено взрывное устройство, поступил по линии «101»около 14 часов.

На место сразу же выехали полицейские, кинологи и спасатели, оцепили здание аэропорта и эвакуировали всех находящихся там людей. Работы по проверке зданий аэропорта и прилегающей территории продолжались более двух с половиной часов. В результате были задержаны четыре рейса –на Минск, Варшаву, Анкару и Дубай. Эвакуированными оказались более четырехсот человек.

Никакого взрывного устройства обнаружено не было. Теперь правоохранители разыскивают «телефонного террориста» и начали производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное уведомление об угрозе безопасности граждан).

В случае обнаружения виновного ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы. Вот только, к сожалению, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев подобные проявления «телефонного терроризма» остаются безнаказанными.