На «вице-мэрском фронте» без перемен. Или новое публичное «умывание» Прокуратуры.

Аппеляционный суд Киева отказался отстранять от должности вице-мэра Одессы Павла Вугельмана и брать его под стражу. С таким ходатайством выступила Прокуратура. Свою позицию обвинение объяснило тем, что «…оставаясь в занимаемой должности. Павел Вугельман может мешать следствию и влиять на свидетелей!»

По тем же причинам обвинение настаивало на изменении меры пресечения и взятия его под стражу. Однако суд не внял этим аргументам, оставил Павла Вугельмана при должности и на свободе под поручительство двух нардепов - Александра Пресмана и Юрия Мирошниченко.