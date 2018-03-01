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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

На «вице-мэрском фронте» без перемен. Или новое публичное «умывание» Прокуратуры.

Категория: Новости


На «вице-мэрском фронте» без перемен. Или новое публичное «умывание» Прокуратуры.

  Аппеляционный суд Киева отказался отстранять от должности вице-мэра Одессы Павла Вугельмана и брать его под стражу. С таким ходатайством выступила Прокуратура. Свою позицию обвинение объяснило тем, что «…оставаясь в занимаемой должности. Павел Вугельман может мешать следствию и влиять на свидетелей!»

По тем же причинам обвинение настаивало на изменении меры пресечения и взятия его под стражу. Однако суд не внял этим аргументам, оставил Павла Вугельмана при должности и на свободе под поручительство двух нардепов - Александра Пресмана и Юрия Мирошниченко.



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