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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

По всем дорогам Одесской области восстановлено движение

Категория: Новости

По всем дорогам Одесской области восстановлено движение

  В облавтодоре сообщают, что проехать по всем дорогам в области можно без каких-либо проблем, несмотря на то, что некоторые участки трасс мокрые, местами заснеженные и обледеневшие.

Сейчас расчисткой дорог в области занимаются 48 единиц снегоуборочной техники и 69 человек.

Полиция обращается к владельцам транспортных средств не оставлять свои автомобили на проезжей части, которые могут мешать проезду спецтранспорта.

Также следует помнить, что при таких погодных условиях на дороге из скользким покрытием есть большой риск попадания в дорожно-транспортное происшествие. Во время движения не превышайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.


Источник: OBLVESTI



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