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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Вернувшимся в Одесскую область аистам нужна помощь

Категория: Новости

Вернувшимся в Одесскую область аистам нужна помощь

   20 марта в соцсетях появились сообщение о том, что в районе села Светлое на дамбе была замечена стая аистов.

Ослабленные перелетом птицы попали в опасные для них условия. Из-за слоя снега аистам тяжело добывать себе еду и воду.

Защитники природы просят всех небезразличных граждан помочь пернатым. Для этого нужно расчистить снег на участке неподалеку от аистов. На земле птицам будет легче найти пищу и согреться. По возможности необходимо выстелить этот участок сеном, соломой или сухими ветками. Кормить аистов можно измельченной рыбой, мясом, вареной картошкой и хлебом.


Источник: Odessa online



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