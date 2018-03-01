Вернувшимся в Одесскую область аистам нужна помощь

20 марта в соцсетях появились сообщение о том, что в районе села Светлое на дамбе была замечена стая аистов.

Ослабленные перелетом птицы попали в опасные для них условия. Из-за слоя снега аистам тяжело добывать себе еду и воду.

Защитники природы просят всех небезразличных граждан помочь пернатым. Для этого нужно расчистить снег на участке неподалеку от аистов. На земле птицам будет легче найти пищу и согреться. По возможности необходимо выстелить этот участок сеном, соломой или сухими ветками. Кормить аистов можно измельченной рыбой, мясом, вареной картошкой и хлебом.