Маленького одессита пригласили в американскую теннисную школу

Юного вундеркинда Диму Кузьминова позвали в теннисную школу Лас-Вегаса Tennis Kids.

Представители школы нашли мальчика в соцсетях после того, как Дима в возрасте 3,9 месяцев попал в книгу рекордов Украины.

В итоге скауты из США предложили бесплатно пройти тренировочный лагерь в школе тенниса, где много внимания уделяют развитию детей в возрасте 6-10 лет.

Малыш уже в Лас-Вегасе, осваивает тамошние корты. Он тренируется каждый день и вместе с остальными учениками ходит в бассейн. Кстати, Дима самый маленький в школе. С ним поехал папа Артем, который следит за режимом ребенка и помогает ему стать более выносливым. Он говорит, что там режим немногим отличается от домашнего, к которому привык сынишка. А вот к детскому спорту американцы относятся совсем не так, как у нас.

- Ни один спортсмен, а тем более талантливый ребенок, не остается без должного внимания, ему дают все необходимое для развития, - рассказал Артем Кузьминов. - Занятие на корте длится столько, сколько нужно. Никто никого не выгоняет, потому что пришло время следующего ученика. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей стране.

Из-за высокого роста и не по годам развитой физической формы мальчика называют Ukrainian wall, что означает «украинская стена». А главный тренер школы Carlos Mendez однажды сказал: мол, этот мальчик приехал из Украины и переехал, как бульдозер, местных спортсменов. Тренер разглядел огромный потенциал в способностях Димы. Буквально после нескольких тренировок он предложил родителям вундеркинда остаться в США для того, чтобы Дима представлял школу на соревнованиях в будущем.

К слову, юный теннисист в конце 2017 года получил награду в номинации «Будущее Одессы» в рамках Рейтинга популярности людей и событий юга Украины «Народное признание, организованного компанией «Южноукраинский Медиа Холдинг».

Школа Tennis Kids, расположенная в Лас-Вегасе (штат Невада), входит в состав Ассоциации тенниса Соединенных Штатов. Там есть все необходимые условия для тренировочного процесса: неограниченное время на теннисных кортах, специализированное оборудование, ракетки, мячи, форма.