В Одессе заработал единый диспетчерский центр экстренной медицинской помощи

Его сегодня тожественно открыли по адресу улица Академика Воробьева,5. Как было сообщено на церемонии открытия, пока к этому центру подключены Одесса, Черноморск и Южный.

Однако руководство области обещает, что уже вскоре к нему будет подключен весь Одесский регион. По словам губернатора Максима Степанова. «…сегодня мы сделали большой шаг к жизни! Ибо благодаря работе единого диспетчерского центра скорая помощь будет приезжать быстрее, следовательно, смертность снизится!»

Отметим, что в новом центре работает двести диспетчеров. Помимо сугубо диспетчерской службы, в центре открыт кабинет телемедицины и кабинет мониторинга качества оказания медицинских услуг.

Добавим, что сегодня Центру экстренной медицинской помощи области передано пять новый современных специализированных автомобилей. Четыре из них будут работать в Арцизском, Килийском, Ренийском и Белгород-Днестровском районах. А пятый будет задействован для выездной медицинской консультативной службы.