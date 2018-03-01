Утверждены новые правила приватизации объектов коммунальной собственности

Сегодня, 21 марта, в ходе очередной сессии Одесского городского совета принято решение «О приватизации коммунального имущества территориальной громады г. Одессы», которое является следствием принятия Верховной радой Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Новый Закон отменяет предыдущие Законы Украины и другие законодательные акты о приватизации, в том числе решения местных советов, и гласит, что с 7 марта 2018 года приватизация государственного и коммунального имущества возможна только двумя способами:

- посредством различных форм аукционов;

- выкуп арендатором при условии улучшения состояния объекта не менее чем на 25 % и об этом есть соответствующие экспертные акты.

Законом определено, что для продажи объектов коммунальной собственности образуются соответствующие аукционные комиссии, действующие в соответствии с положениями, утвержденными органом местного самоуправления. Также депутаты городских советов для обеспечения процесса приватизации назначают ответственный орган исполнительной власти и определяют его полномочия, в число которых входит проведение инвентаризации объектов коммунальной собственности, подготовка решений о приватизации объектов и контроль за их исполнением.

Закон также определяет, что решение об объектах и способах приватизации коммунальной собственности принимает орган местного самоуправления.

Сегодня депутаты Одесского городского совета проголосовали за назначение департамента коммунальной собственности Одесского городского совета органом приватизации территориальной громады г. Одессы и утвердили его полномочия.

Согласно решению (Проект решения 4.2) для выполнения возложенных на департамент полномочий депутаты поручили ему:

- разработать и предоставить Одесскому городскому совету «Положение об аукционные комиссии для продажи объектов малой приватизации и объектов большой приватизации»;

- провести инвентаризацию и предоставить список объектов, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, для утверждения его на сессии Одесского городского совета;

- предоставлять на рассмотрение Одесского городского совета предложения относительно перечня объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, подлежащих приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».