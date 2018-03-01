В Одессе состоялась встреча налоговиков и таможенников с налогоплательщиками

Во встрече приняли участие начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов, начальник Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков Виктория Талпа, представители малого и среднего бизнеса, крупные налогоплательщики, субъекты внешнеэкономической деятельности, а также члены Общественного совета при Главном управлении ГФС в Одесской области.

В начале встречи Глеб Милютин проинформировал о результатах отработанных Главным управлением ГФС в Одесской области вопросов и предложений, поступивших от налогоплательщиков на предыдущей встрече – это касалось вопросов переоформления договора аренды земельного участка, переброски излишне перечисленных средств на электронный счет НДС, возмещения НДС.

В рамках встречи участники ознакомились с возможностями мобильного приложения «Легальный Акциз», созданного с целью противодействия незаконному обороту подакцизной продукции.

Сервис дает возможность не только сообщить о местах реализации подакцизной продукции без лицензий и марок акцизного налога, а и обеспечить обратную связь с гражданами. Мобильное приложение позволяет направить в фискальную службу информацию о местоположении объекта без разрешительных документов (геолокацию), информацию о продаже алкоголя и табака несовершеннолетним. Сразу после отправки информации этот объект обозначается на карте красным цветом, а граждане в режиме онлайн могут наблюдать, какие меры к такому субъекту были применены, как со стороны фискальной службы, так и Национальной полиции.

— отметил руководитель Главного управления ГФС в Одесской области.

Глеб Милютин также напомнил, что 22 марта 2018 года вступает в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 №117 «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных».

В связи с этим, Главное управление ГФС в Одесской области возобновляет практику еженедельных встреч для налогоплательщиков по вопросам СМКОР - первая такая встреча состоится 29 марта в 12 часов.

В рамках таможенного блока встречи Александр Власов отметил, что с 2 марта начало работу Подразделение портового контроля.

Подразделение создано в рамках Глобальной программы контроля за контейнерными перевозками, которую реализуют Всемирная таможенная организация и Управление ООН по наркотикам и преступности. Одним из первых результатов работы подразделения - выявление свыше 18 кг необработанного янтаря.

Представители таможни акцентировали внимание налогоплательщиков, что с 20 марта 2018 года изменен механизм приема таможенных деклараций от декларанта к АСТО «Инспектор». Отныне инспектор отдела таможенного оформления при введении таможенной декларации сразу получает регистрационный номер.

Такая оптимизация делает невозможным безосновательные отказы и выборочное оформление таможенных деклараций. Этот механизм системный и внедрен по всей Украине.

Участники также обсудили вопросы относительно форм таможенного контроля, таможенных досмотров и работы «Автохаба».