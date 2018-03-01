В Одессе совершено нападение на журналистов

По имеющейся информации, силовая атака была совершена в отношении съемочной группы телеканала «Круг». Про информации самих пострадавших, нападение совершили «неизвестные люди спортивной внешности» во время съемок сноса торговых павильонов в Преображенском парке.

При этом, некоторые «общественники» сразу же высказали предположение, что нападавшие имели отношения к «Муниципальной страже».

Однако на чем, собственно базируются эти «смелые предположения», так и осталось непонятным.

По информации сотрудников управления развития потребительского рынка города, помимо журналистов, нападению подвергся так же один из рабочих. Поэтому, по их мнению, этих «титушек» нанял хозяин одного из сносимых МАФов. Впрочем, сами владельцы это отрицают и обвиняют городские власти.

Отметим, что в данной ситуации больше всего вопросов возникает к правоохранительным органам. Поскольку, несмотря на наличие поблизости полицейских, никаких реальных мер к пресечению нападений и задержанию нападавших предпринято не было.