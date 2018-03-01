Одесская область лидирует в Украине по распространению…туберкулеза

Об этот сомнительном первенстве сообщил журналистам главный фтизиатор области Виталий Филюк. И по его словам, «…к сожалению, пока о заметном снижении уровня заболеваемости говорить нельзя!»

Согласно приведенным им данным в минувшем году туберкулезом в области заболели 3040 человек . «Что составляет 127 случаев на 100 тысяч населения. При этом среднеукраинский уровень составляет всего 70 случаев на 1000 жителей!»

Таким образом, уровень заболеваемости в Одесской области более, чем в полтора раза превышает средний по стране. Что же до показателя смертности, то в прошлом году от туберкулеза умерло двести шестьдесят пять человек, что на десять меньше, чем в предыдущем году.

Правда по этому показателю ситуация в регионе соответствует среднеукраинской, что свидетельствует о достаточно высоком уровне лечения, предоставляемого в одесской области.