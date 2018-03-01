Озимые под угрозой?

По мнению ряда экспертов, мартовские похолодания могут предствалять серьезную угрозу для озимых культур. «Из-за резкого снижения температуры воздуха и обильных осадков холод может не дать взойти растениям!»- считают специалисты.

При этом эксперты не видят угрозы для фруктовых деревьев, поскольку они все еще находятся в «спящем» состоянии и там даже не начали образовываться почки.

Впрочем, по мнению руководителя областного департамента агрополитики Ивана Петрива, угроза похолодания озимым серьезно преувеличена. В частности, потому, что обильные снегопады покрыли поля толстым слоем снега, который укроет посевы как от холода, так и от штормового ветра.