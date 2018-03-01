Глеб Милютин: поступления в сводный бюджет за январь-февраль составили почти 3,3 млрд. грн.

С начала 2018 года взнос Одесской области в бюджеты всех уровней увеличился на 655 млн грн, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступления в сводный бюджет за январь-февраль возросли на 25% и составили почти 3,3 млрд грн.,

- проинформировал начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В Государственный бюджет Украины направлено 1,4 млрд грн., что на 27% превышает поступления января-февраля прошлого года.

Благодаря партнерскому диалогу между органами власти, общественностью и бизнесом Одесчины уровень теневой экономики в регионе постепенно уменьшается, как следствие - мы наблюдаем значительный рост поступлений по налогу на добавленную стоимость и налогу на доходы физических лиц,

- отметил начальник фискальной службы Одесской области.

Так, в Государственный бюджет Украины перечислено 813 млн грн. налога на добавленную стоимость (+40%) и 443 млн грн. налога на доходы физических лиц (+31%).

Также в январе и феврале в общий фонд Государственного бюджета собрано 105 млн грн. налога на прибыль, почти 100 млн военного сбора и 25 млн грн. акцизного налога.