Местные националисты захватили историческую гостиницу и открыли ее для…одесских бомжей

Активисты националистических организаций «Свобода и Сокол» силой ворвались в закрытое здание гостиницы «Большая Московская». После чего вывесили на фасаде флаги «Свободы» и плакат, где корявым почерком было написано, что « здание «видкрито для людей!»

При этом один из лидеров местной «Свободы» Константин Василец заявил, что таким образом активисты хотят привлечь внимание к сохранности этого исторического памятника и открыть его для людей.

Однако принимая во внимание, что хотя фасад гостиницы основательно отреконструирован, внутри практически ничего нет. Поэтому, пожалуй, единственными кто сполна воспользуется открытостью этого исторического, но не оборудованного здания, станут…окрестные бомжи.

Которые с удовольствием «обживут» этот памятник архитектуры. О том, к каким последствиям приводит подобное «обживание», одесситам, к сожалению, хорошо известно. Поскольку из-за пожаров, возникающих в результате жизнедеятельности этой категории граждан, в городе погиб уже не один исторический памятник.

Таким образом, разглагольствуя «о спасении исторической гостиницы», «возвращении памятника одесситам» и «открытости здания для людей» местные националисты поставили историческое здание под угрозу уничтожения.

Впрочем, самым, пожалуй, непонятным в этой истории является позиция правоохранителей. Поскольку присутствовавшие при самовольном захвате здания полицейские в очередной раз ограничились ролью сторонних наблюдателей и ничего (!) не сделали, чтобы пресечь самоуправство националистов.