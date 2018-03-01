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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста телеканала «Круг»

Категория: Новости

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста телеканала «Круг»

  Приморский отдел полиции Одессы открыло уголовное производство по факту нападения неизвестных на съёмочную группу городского телеканала «Круг».

Как сообщили в Приморском ОП, соответствующее заявление написал оператор канала, рассказавший, что во время съёмки демонтажа забора на улице Новощепной ряд неизвестный сбил его с ног, вырвал из рук видеокамеру и повредил её.

К настоящему времени эта информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. «Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению указанного правонарушения», — также сообщили в райотделе.

Напомним, 21 марта в Одессе произошло нападение на журналиста и оператора ТРК «Круг». Позже стало известно, что съёмочная группа пострадала от людей, нанятых владельцами незаконных строений (неизвестные атаковали и рабочих, пытавшихся осуществить демонтаж). Добавим, что снос всё же состоялся, но уже под присмотром полицейских.

«Демонтаж производился на основании февральского решения исполкома», — рассказали в горуправлении торговли.


Источник: Таймер



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