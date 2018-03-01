Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста телеканала «Круг»

Приморский отдел полиции Одессы открыло уголовное производство по факту нападения неизвестных на съёмочную группу городского телеканала «Круг».

Как сообщили в Приморском ОП, соответствующее заявление написал оператор канала, рассказавший, что во время съёмки демонтажа забора на улице Новощепной ряд неизвестный сбил его с ног, вырвал из рук видеокамеру и повредил её.

К настоящему времени эта информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. «Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению указанного правонарушения», — также сообщили в райотделе.

Напомним, 21 марта в Одессе произошло нападение на журналиста и оператора ТРК «Круг». Позже стало известно, что съёмочная группа пострадала от людей, нанятых владельцами незаконных строений (неизвестные атаковали и рабочих, пытавшихся осуществить демонтаж). Добавим, что снос всё же состоялся, но уже под присмотром полицейских.

«Демонтаж производился на основании февральского решения исполкома», — рассказали в горуправлении торговли.