В Одессе трамвай сошел с путей

С поселка Котовского уехать на трамвае сегодня утром, 22 марта, жителям оказалось невозможно. Из-за схода с рельс трамвая, данный вид транспорта временно приостановил движение.

Маршрутки же всегда утром доезжают до 10-й Линии переполненные, поэтому втиснутся жителям Лузановки в них нереально.

По сообщению КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман, движение на трамвайных путях уже восстановлено.

Задержка с утра была 34 минуты. Трамвай сошел с пути из-за лопнувшей рельсы, так как даже металл не выдержал затянувшихся осадков и таких резких температурных колебаний.