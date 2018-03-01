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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе трамвай сошел с путей

Категория: Новости

  С поселка Котовского уехать на трамвае сегодня утром, 22 марта, жителям оказалось невозможно.  Из-за схода с рельс трамвая, данный вид транспорта временно приостановил движение.

Маршрутки же всегда утром доезжают до 10-й Линии переполненные, поэтому втиснутся жителям Лузановки в них нереально.
По сообщению КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман, движение на трамвайных путях уже восстановлено.
Задержка с утра была 34 минуты. Трамвай сошел с пути из-за лопнувшей рельсы, так как даже металл не выдержал затянувшихся осадков и таких резких температурных колебаний.


Источник: Взгляд из Одессы



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