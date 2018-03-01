Одесситка завоевала бронзовую медаль в престижном турнире по карате

С 16 по 18 марта 2018 года в Роттердаме (Нидерланды) прошел третий этап Premier League - Karate 1. В соревнованиях выступили 645 спортсменов, которые представляли 227 клубов из 69 стран.

В составе сборной Украины Одессу на турнире представила Анжелика Терлюга.

Наша землячка выступала в весовой категории до 55 кг. За весь турнир спортсменка пропустила всего один результативный удар, но именно он не позволил ей выйти в финал.

Однако Анжелика продолжила борьбу за бронзовую медаль, которую завоевала в противостоянии с эстонкой Ли Лирисман (1:0).

Подготовил спортсменку к соревнованиям тренер Денис Морозов.