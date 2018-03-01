В Болградском районе школьники решили сами построить спортивную площадку

Школьники из села Зализничное Болградского района Одесской области решили своими силами построить спортплощадку, передает собственный корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

За реализацию проекта под названием "Моя любимая школа" принялась ученическая команда "Надежда".

Для начала в младших классах был проведен конкурс рисунков "Моя будущая школа", в рамках которого ученики представили в рисунках, что бы они хотели изменить и как преобразить свою альма-матер. Все рисунки были рассмотрены комиссией. Оказалось, что большинство ребят мечтает о спортивно-игровой площадке во дворе школы. Старшие школьники принялись за проект по созданию и благоустройству школьного двора, а взрослые помогли составить смету.

Нужную сумму решили тоже заработать своими силами, поэтому в преддверье Международного женского дня в школьной столовой устроили благотворительный вечер отдыха "Весна начинается здесь…", на который были приглашены работницы всех сфер села, мамы и бабушки учащихся. Перед зрителями выступил образцовый ансамбль современной песни и танца "Магия".

Директор школы Елена Жолтова презентовала ученический проект "Моя любимая школа", который поддержали все присутствующие, предложив свои варианты его реализации.

В итоге первым шагом к осуществлению мечты младших школьников – строительству спортивной площадки – стала организованная в стенах школы кулинарная ярмарка "Смачненьке від матусі", на которой дети представили любимые блюда своих мам и бабушек.