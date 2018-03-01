В Одесской области снова объявили тендер на закупку мобильных габаритно-весовых комплексов.

Как рассказал начальник управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры ОГА Юрий Кононенко, две предыдущие попытки купить габаритно-весовые комплексы оказались безрузельтатными. По его словам, тендеры объявляли в 2017 и в начале 2018 года, но тогда провести торги не удалось из-за отсутствия достаточного количества участников и правильно оформленных документов.

«Отмечу, что использование габаритно-весового контроля является очень действенным механизмом по сохранению автомобильных дорог», — сказал Кононенко.

Согласно информации в системе электронных закупок «ProZorro», на приобретение 6 мобильных комплексов планируют потратить 7,02 млн грн. Желающие принять участие в торгах должны подать тендерное предложение до 16 апреля.

Отметим, заказчик требует, чтобы предложенные транспортные средства были выпущены не ранее 2017 года, а двигатель должен соответствовать стандарту экологичности не ниже Евро 5. Также среди требований — полная масса транспорта не должна превышать 3,5 т.