В Одессе правоохранители задержали аферистов в сфере недвижимости

Одессит и иностранец договорились с другими гражданами провернуть аферу в сфере недвижимости. В качестве объекта они выбрали дом с участком в Приморском районе.

Мошенники подделали документы, в том числе и дубликат права собственности, и пришли заключить договор купли-продажи. Их даже не смутило то, что в доме постоянно проживал хозяин.

Однако провернуть сделку им не удалось. Двух подозреваемых задержали правоохранители. Сейчас они находятся в СИЗО, однако могут выйти на свободу, внеся залог по 300 тыс. грн.

Расследование продолжается.