В Одесском доме ребенка №1 состоялся весенний праздник

Коммунальное учреждение «Городской специализированный дом ребенка №1» рассчитано на 100 коек для детей с неврологическими и другими заболеваниями. В учреждении созданы условия для лечения и медико-педагогической реабилитации детей от рождения до 7 лет.

На базе Дома ребенка работает Центр ранней медико-социальной реабилитации, оснащенный современным реабилитационным и физиотерапевтическим оборудованием, а также отделение паллиативной помощи.

В настоящее время в Доме ребенка №1 находятся 92 малыша. Дети в полном объеме обеспечены питанием, средствами гигиены, одеждой, игрушками и всем необходимым за счет городского бюджета Одессы.

Администрацией и сотрудниками Дома ребенка совместно с социальными службами проводится активная работа по передаче детей в семьи. В минувшем году усыновлены 62 малыша.

20 марта 2018 года для воспитанников Одесского специализированного дома ребенка №1 состоялся красочный праздник на весеннюю тематику. Малыши танцевали и играли в увлекательные игры. Такие праздники проводятся в Доме ребенка №1 регулярно как силами персонала, так и при поддержке различных государственных структур, предприятий и общественных организаций.