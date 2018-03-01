Правоохранители задержали женщину -наркоторгвца

Работниками Овидиопольского отдела полиции задержана женщина, которая сбывала наркотическое вещество клиентам, которые приходили к ней домой. Злоумышленница продавала смесь каннабиса по 200 гривен за грамм. Таких фактов правоохранителями задокументировано четыре.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

28-летнюю жительницу поселка Великодолинское задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью дальнейшего избрания ей меры пресечения.

Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.