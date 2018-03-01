КИУ оценил работу депутатов Одесского горсовета

Одесский горсовет улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом по части дисциплины отчетов и активности депутатов. Среди лучших есть депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова.

«Комитет избирателей Украины» в очередной раз подготовил отчёт про год работы депутатов Одесского городского совета, где каждому народному избраннику дали персональную оценку на предмет прозрачности, открытости и подотчетности. Согласно отчёту «КИУ», одесские депутаты за прошедший год улучшили свою работу, однако существенных недостатков в их работе остаётся по-прежнему много.

Депутатов оценивали по 20 критериям. Таким как информирование о себе в открытых источниках, обнародование информации о месте и времени приема, посещение заседаний сессий и постоянных депутатских комиссий, добровольное обнародование деклараций, подотчетность и так далее. Кроме этого, свои оценки по работе «слуг народа» давали эксперты (политологи, журналисты, активисты).

Шесть депутатов получили пять балов, ещё двадцать четыре получили четверки, из них двое из Украинской морской партии Сергея Кивалова - Светлана Осауленко и Владимир Корниенко, к тому же глава фракции Светлана Осауленко один из лидеров по депутатским запросам она четыре раза обращалась к руководству страны

Из 63 депутатов только 37 посетили все 9 пленарных заседаний, при этом ни один народный избранник не пропустил больше половины сессий. В конце года общественники обещают предоставить отчет о результатах деятельности горсовета уже с поправками и замечаниями.