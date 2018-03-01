Одесские ветераны получат финансовую помощь ко Дню Победы

По информации областной администрации, Кабмин утвердил размеры единовременной финансовой помощи различным категориям ветеранов войны.

Так, инвалиды войны 1 группы получат 3685 гривен, 2 группы-3265 гривен, а 3 группы - 2845 гривен. Финансовые выплаты получат и другие категории ветеранов, в частности, участники войны и боевых действий, вдовы умерших инвалидов войны, дети партизан и подпольщиков и др.

Какую конкретно сумму получат представители каждой категории, пока не сообщается, однако минимальные размер выплаты составит 525 гривен.