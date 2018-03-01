«Сюда не ходи, снег башка попадет, плохо будет…»

Актуальность этого известного высказывания из культового кинофильма «Джентельмены удачи» молодая одесситка накануне смогла ощутить на себе.

В самом центре города, на улице Дворянской, упавший с крыши лед серьезно травмировал проходящую внизу девушку. Первую помощь ей оказали в находящимся поблизости детском центре Резника. Согласно предварительному диагнозу, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму.

Накануне коммунальщики предупреждали жителей города о возможности падений подтаявшего снега и льда с крыш и просили быть осторожными. Но как именно следует себя вести, когда опасность угрожает практически с каждой крыши, так и осталось непонятным.

Напомним, что обязанностью коммунальных служб является не только предупреждение людей о нависшей с крыш опасности, а устранение возникших ледовых наростов. Но с этим коммунальные службы города почему-то не торопятся.