Автомобиль снова оказался крепче велосипеда

На сей раз это преимущество наглядно проявилось в Измаиле. По информации ГУНП, накануне в Измаиле автомобиль «ВАЗ 2103» столкнулся с велосипедистом.

В результате 41-летняя женщина, ехавшая на велосипеде по центру города, поучила травмы и была госпитализирована. Проводится расследование.

Если будет установлена вина водителя автомобиля, то будет начато уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД, приведшее к нанесению вреда здоровью), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.