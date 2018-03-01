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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Автомобиль снова оказался крепче велосипеда

Категория: Новости


  На сей раз это преимущество наглядно проявилось в Измаиле. По информации ГУНП, накануне в Измаиле автомобиль «ВАЗ 2103» столкнулся с велосипедистом.

В результате 41-летняя женщина, ехавшая на велосипеде по центру города, поучила травмы и была госпитализирована. Проводится расследование.

Если будет установлена вина водителя автомобиля, то будет начато уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД, приведшее к нанесению вреда здоровью), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.



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