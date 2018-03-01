В прошлом году на защиту берегов Одессы потратили 14 миллионов

Выделенные из городского бюджета 14 млн. 465 тыс. грн.на инженерную защиту территории и развитие побережья в 2017 году практически полностью освоены.

Об этом сообщил начальник Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Геннадий Мирошниченко.

По его словам, средства направлены на берегоукрепительные и проектно-изыскательские работы надводной части, текущей ремонт и содержание сети гидрологических скважин, наблюдение за динамикой уровня грунтовых вод.

Проведен геодезический мониторинг территорий, геодезические работы в подводной части, создание песчаного пляжа на дачах Ковалевского между траверсами №№ 2 и 3, проектирование и строительство части подпорной стены в парке имени Шевченко.

"Если говорить подробнее, мы, к примеру, привели в порядок 4 лестницы, которые ведут к морю, на сумму 1 млн. 809 тыс. грн., провели укрепление выработок камня под городом на 3 млн. 655 тыс. грн. Кроме того, 290 тыс. грн. потратили по программе «Равенство», закупив оборудование, инвентарь и материалы на текущий ремонт для дайвинг-центра", - сообщил Геннадий Мирошниченко.

Ранее в Одессе презентовали несколько проектов укрепления склонов с целью их защиты от оползней - в самом центре города, на Фонтане и в других местах. Также, еще в апреле 2017 года, было принято решение о строительстве за внебюджетные средства берегозащиты на четырех городских пляжах.