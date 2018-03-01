Возле областной прокуратуры прошел митинг рыбаков

Рыбаки четырех предприятий собрались и провели под областной прокуратурой мирную акцию «Стоп-коррупции». Эти рыбаки занимаются промышленным выловом водных биоресурсов в Днестровском лимане.

Цель данной акции – обратить внимание на браконьерство, существующее в Днестровском лимане и на противоправные действия , а также бездействия ответственных должностных лиц. Рыбаки выступают с заявлением об остановке коррупции, а также против действий начальника управления Госагентства рыбного хозяйства в Одесской области Сергея Юрчука.

Рыбаки считают , что вред государству можно оценить в сумму приблизительно 25 миллионов гривен. Вредительством собравшиеся считают то, что Сергеем Юрчуком был принят приказ от 26 сентября 2017 года «Про розподіл закидних неводів між користувачами водних біоресурсів, кількість яких обмежена на 2017 рік». Таким образом рыбакам был ограничен доступ к лиману и возможность дальнейшего функционирования рыболовецкого промысла , а за этим в свою очередь последовало недовольство рыболовных организаций. После безрезультатных жалоб во все инстанции рыбаки уже открыто говорят о преступлениях и возможных негативных последствиях.

А вот промысел который производится конкурентами, это, по мнению собравшихся, браконьерство. И этому покровительствует руководство рыбного хозяйства Одесской области.

Аналогичные акции уже проводились и ранее ,но к общему знаменателю так и не пришли. Ситуация заходит в тупик и уже пребывает на грани конфликта. Хотя до этого уже были обращения протестующих к главе Госагентства рыбного хозяйства Украины, а затем и к Министерству аграрной политики.