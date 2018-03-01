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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области выпал снег необычного цвета

Категория: Новости

В Одесской области выпал снег необычного цвета

  Образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

О выводах экспертов сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко:
"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено".
Отметим, что подобное явление наблюдалось в Одесской области несколько лет назад.

Тогда метеорологи объяснили, что рыжая пыль оказалась в верхних слоях атмосферы из-за песчанных бурь в пустыне Сахара, а ее к нам принес южный циклон.

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Источник: OBLVESTI



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