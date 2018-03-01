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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Ожидается подъем воды в реке Дунай

Категория: Новости

Ожидается подъем воды в реке Дунай

  В пятницу, 23 марта, речная вода может подтопить дома в Вилково. Ожидается подъем воды в реке Дунай.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации "Укргидрометцентра", вода в Дунае поднимется из-за влияния нагонного ветра.

При этом спасатели отмечают, что при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление заселенных участков города в низинах.

Везде, кроме Вилково, гидрологическая обстановка на Дунае в Одесской области пока стабильная.
На Днестре в селе Маяки уровень воды повысился на 22 см (фактически 119, при нуле поста 80 см), однако там подтопления пока не ожидается.


Источник: УСИ Одесса



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