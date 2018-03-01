В Одессе очередное убийство

Накануне вечером тело погибшего было обнаружено в районе парковки милого комплекса «Чудо-город» на улице Среднефонтанской. По информации ГУНП, убитым оказался пожилой охранник спортклуба «Тайгерт», который погиб вследствие многочисленных колото-резаных ран.

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе ГУНП, убитый был одноногим инвалидом. Кто и по какой причине совершил убийство, пока неизвестно.

Проводится расследование. Начато уголовное производство по статье 121 УК Украины (умышленное убийство). Если розыск преступника, совершившего это убийство окажется результативным, то ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.