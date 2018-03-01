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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Трасса Одесса - Белгород-Днестровский будет перекрыта с 26 до 30 марта

Категория: Новости

Трасса Одесса - Белгород-Днестровский будет перекрыта с 26 до 30 марта

  Движение по трассе «Одесса – Белгород-Днестровский» будет закрыто с 26 по 30 марта для ремонта железнодорожного переезда в районе с. Шабо.

Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в отделе коммуникации полиции в Одесской области со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Одесской области.
По информации отдела, в связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда, с 08:00 26 марта до 17:00 30 марта будет закрыто движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования национального значения Н-33 «Одесса — Белгород-Днестровский – Монаши — М-15» на км 78+ 950.

Движение транспортных средств будет осуществляться по автомобильной дороге местного значения.

На фото представлена схема временной организации движения.


Источник: Контекст-Причерноморье



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