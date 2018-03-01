Митинг предпринимателей с "7 км" состоялся под Одесской ОГА

Предприниматели ООО "Промтоварный рынок" (7 км) пришли под стены Одесской ОГА из-за повышения цен администрацией рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации. По словам одесситов, на рынке в несколько раз подняли размер арендной платы.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов по просьбе предпринимателей инициировал проведение круглого стола для решения конфликтной ситуации, куда пригласил представителей администрации рынка и инициативную группу от предпринимателей.

Мы проведем круглый стол, чтобы все пришли со своими аргументами, и выработаем общую позицию. Мы прекрасно понимаем, что если предприниматели не будут платить аренду, администрация точно не будет зарабатывать, как минимум, — подчеркнул председатель ОГА Максим Степанов.

Такая встреча намечена на понедельник, 26 марта.