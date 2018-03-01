В Одессе состоялось вручение премии «Культурная столица»

23 марта 2018 года в одесской мэрии состоялась ежегодная церемония награждения деятелей культуры и искусства муниципальной премией «Культурная столица».

В ходе церемонии городской голова Геннадий Труханов отметил, что Одесса по праву носит статус культурной столицы Украины. И сегодня мэрия делает все, чтобы не только удерживать эту планку, но и повышать ее с каждым годом.

Также мэр Одессы подчеркнул, что поддержка людей, которые вносят огромный вклад в развитие культуры и искусства нашего города, является одной из приоритетных задач городской власти.

По результатам 2017 года премии «Культурная столица» удостоены одесситы:

- Полевой Олег Григорьевич - композитор, преподаватель кафедры прикладной и теоретической культурологии Одесской Национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой,

- Мирошниченко Светлана Владимировна – професор кафедры теории музыки и композиции Одесской Национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, заслуженный деятель искусств Украины,

- Багрий-Шахматова Марина Леонидовна – редактор Одесской киностудии, тележурналист, член Международной организации по защите прав человека,

- Сидорский Леонид Семёнович – художник-фотограф, фотодокументалист,

- Сапатова Алла Эмманиуловна – художник-живописец,

- Ступаков Александр Михайлович – художник-живописец,

- Алекян Степан Арсенович - фотохудожник,

- Фролов Владимир Давидович - Народный артист Украины, солист-вокалист, ведущий мастер сцены Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного,

- Пивоварова Мария Дмитриевна – заслуженная артистка Украины, актриса Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В.Василька,

- Глущак Анатолий Степанович - поэт, журналист, переводчик, лауреат муниципального литературного конкурса им. К.Г. Паустовского,

- Бошков Виталий Михайлович – поэт, журналист,

- Мамонтов Виктор Иванович – заместитель главного редактора газеты «Одесские известия», журналист, писатель, поэт,

- Рябухин Иван Степанович - журналист, поэт, писатель,

- Мироненко Василий Иванович – заслуженный архитектор Украины, председатель правления ООНСАУ,

- Касимов Марат Миргазиянович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Одесского горсовета.

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Премия «Культурная столица» была основана Одесским городским советом в 2016 году. В этом году премия вручается второй раз по итогам 2017 года. Номинантов на премию избирают на заседаниях правлений национальных творческих союзов, ведущих свою деятельность в Одессе. Ежегодно премией награждаются по 2 человека от каждой из восьми организаций.