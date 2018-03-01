Элина Свитолина успешно стартовала в турнире в Маями

Элина Свитолина успешно стартовала в соревнованиях категории WTA Premier Mandatory, проходящем в Майями.

Первый раунд украинка пропускала, а во втором в соперницы ей досталась свежеиспеченная победительница турнира той же категории, который недавно завершился в Индиан-Уэллсе – японка Наоми Осака.

За день до встречи со Свитолиной Осака в двух сетах разгромила легендарную Серену Уильямс, которая только-только возвращается на корт после того, как стала мамой (6:3, 6:2). Соответственно, уверенности в своих силах японке было не занимать.

Первый сет получился довольно боевым. Поначалу впереди была Наоми – 1:0, затем два гейма подряд взяла Свитолина, а потом японской теннисистке удалось восстановить равновесие и вновь выйти вперед – 3:2. Казалось, одесситке будет очень сложно перехватить инициативу, однако она заиграла увереннее и сделала то, чего все мы от нее ждем в таких ситуациях: довольно быстро счет стал уже 5:3 в ее пользу, затем она проиграла девятый гейм, но десятый выиграла, отыграв несколько брейк-поинтов – 6:4.

Второй игровой отрезок получился для нашей землячки более легким. Взяв две подачи соперницы и без проблем расправившись с Осакой на своих, Элина сделала счет крупным – 4:0, проиграла пятый гейм, но взяла шестой – 5:1. По сути, на этом все могло и завершиться, однако японская теннисистка не собиралась сдаваться. Она приложила максимум усилий для того, чтобы спасти матч. И ей даже удалось отсрочить свое поражение, но в итоге победу одержала одесситка – 6:2.

Добавим, что это было пятое противостояние Свитолиной и Осаки. Теперь счет в их встречах в пользу Элины – 3:2.

В третьем раунде первая «ракетка» Украины сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) – Андреа Петкович (Германия).