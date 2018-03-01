К Вам едет ревизор!

Для проверки эффективности использования бюджетных средств правительство формирует мобильные группы проверяющих. Об этом сообщил в Парламенте премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, в результате мер по децентрализации бюджетные возможности местных органов власти значительно возросли. А следовательно, возросла и угроза их нецелевого использования. Вот подобные случаи и будут выявлять созданные группы, которые, как пообещал премьер, уже в апреле разъедутся по всем регионам страны!

При этом он сразу предупредил, что в случае выявления случаев нецелевого или неэффективного использования средств, виновных ждут суровые меры. «Спуску я никому не дам!», — предупредил Владимир Гройсман.

Однако, если с нецелевым использованием бюджетных средств все более-менее ясно, то по какому принципу проверяющие будут определять эффективность использования бюджетных средств, пока остается загадкой.