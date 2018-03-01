В Одесской области – новое убийство

На сей раз – в Черноморске. По информации ГУНП, там накануне в подвале многоэтажного дома был обнаружено тело мужчины со следами смертельного удара ножом в сердце.

Как сообщает пресс-служба полиции, убийцу в ходе оперативно-следственных мероприятий убийцу вычислили и задержали. Им оказался знакомый покойного.

По имеющимся данным, задержанный уже дает признательные показания. Правда, по его словам, инициатором конфликта стал именно погибший, а нож убийца достал якобы, чтобы только напугать «разошедшегося» приятеля, который бросившись вперед, якобы сам нарвался грудью на нож, лезвие которого пробило сердце.

Как бы то ни было, в отношении задержанного возбуждено уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Добавим, что, по мнению экспертов, самому нарваться «сердцем» на нож практически не представляется возможным. Ведь из четырех направлений, из которых можно нанести проникающие раны в область сердца, «непроизвольно» даже теоретически есть только одна возможность – спереди между ребрами. Однако даже в этом случае удар должен быть сильным и точным.

Ведь стоит чуть-чуть изменить направление, и лезвие упрется в ребро. Другими словами, для того, чтобы получить такую рану, необходимо четко и со знанием дела зафиксировать нож, с упором в твердую и массивную поверхность (например, в стену) и с размаху на него броситься. Либо же заранее обговорить действия с напарником, который прочно упрет колющий предмет рукояткой себе в грудь. И направив его себе между ребрами, обнять партнера за плечи и резко броситься всем телом вперед. Как это, если верить источникам, практиковали римские полководцы. Правда, тогда вместо ножа, как правило, применялся меч. Но и в том и в другом случае, это – чистый суицид.

Таким образом, версия, событий, выдвинутая задержанным, с максимальной степенью вероятности является вымыслом. Поэтому «съехать» на убийство по неосторожности или убийство, произошедшее в результате несчастного случая, ему вряд ли удастся.