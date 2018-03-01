В Одессе из маршрутного автобуса выпала пассажирка

Прямо на ходу! По информации ГУНП, пострадавшая получила травму ноги и была госпитализирована.

По имеющимся у нашего корреспондента данным, ЧП произошло на маршруте №145, который является одним из самых протяженных в Одессе и проходит по городу с юга на север – с жилмассива Таирова до жилмассива Котовского.

Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало то, что водитель забыл закрыть двери.

Отметим, что отъезд от остановки с открытой дверью является для одесских маршруток вполне обычным явлением.