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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе из маршрутного автобуса выпала пассажирка

Категория: Новости


В Одессе из маршрутного автобуса выпала пассажирка

Прямо на ходу! По информации ГУНП, пострадавшая получила травму ноги и была госпитализирована.

По имеющимся у нашего корреспондента данным, ЧП произошло на маршруте №145, который является одним из самых протяженных в Одессе и проходит по городу с юга на север – с жилмассива Таирова до жилмассива Котовского.

Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало то, что водитель забыл закрыть двери.

Отметим, что отъезд от остановки с открытой дверью является для одесских маршруток вполне обычным явлением.



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