Несмотря на снегопады, дороги региона находятся в проезжаемом состоянии

Об этом сообщают в службе автомобильных дорог области. Как утверждается в сообщении, для устранения заносов снега и льда на отдельных участках дорожной сети были задействованы шестнадцать единиц спецтехники.

Добавим, что по имеющимся данным, в случае необходимости дорожные службы могут выставить еще не менее шестидесяти единиц техники. А с учетом привлеченной техники и техники спасателей — это количество может значительно возрасти.

Отметим, что с учетом ухудшения погодных условий 23 марта не исключено, что ситуация на дорогах может измениться. Впрочем, если верить синоптикам, уже в ближайшие двое суток погодные условия в регионе значительно улучшаться, а осадки – прекратятся.