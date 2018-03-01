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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Весна, однако… В Одесской области начались подтопления населенных пунктов

Категория: Новости


Весна, однако… В Одесской области начались подтопления населенных пунктов

Первой пострадала «Украинская Венеция». По информации мэрии города Вилково, вода в Дунае повысилась и уже затопила несколько улиц.

На месте работают бригады ГСЧС, откачивают воду. Пока ситуация контролируема.

Однако, если повышение уровня воды продолжиться, может подтопить не только Вилково, но и ряд других участков Придунавья, находящиеся в низинах.

Согласно выводам Гидрометцентра, причиной повышения уровня воды в Дунае в районе Вилково стал не столько паводок, сколько сильный нагонный ветер.

Это дает основание рассчитывать на скорое улучшение ситуации.

Напомним, что в Вилково улицы в общепринятом понимании имеются только в центральной части.  На окраинах их заменяют весьма глубокие протоки, из-за чего город и называют «Украинской Венецией».



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