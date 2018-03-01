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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

У украинской власти будет женское лицо?

Категория: Новости


У украинской власти будет женское лицо?

Если бы президентские выборы проводились в марте нынешнего года, то бесспорным лидером стала бы Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в середине марта центром социологических исследований «София».

По данным опроса, Юлию Тимошенко готовы поддержать 14,5% респондентов. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко с результатом 9,5%. При этом ему буквально «дышит в спину» лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко с результатом в 9,3%.

Затем следуют Анатолий Гриценко – 7,4%, Олег Ляшко – 7% и Вадим Рабинович – 6,2%.

Остальные не дотягивают даже до 5% уровня.

Отметим, что опрос проводился по всей территории Украины за исключением Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.



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