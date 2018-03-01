Одесские спасатели спасли инкассаторов

Правда, не из рук преступников, а из снежного плена. По информации ГСЧС, накануне по линии «101» поступило сообщение, что на трассе «Березино-Тарутино» инкассаторский автомобиль застрял в снежном заносе.

На место выехала аварийная бригада, которая при помощи гусеничного тягача вытащила «Ford» инкассаторов. Который благополучно продолжил движение.

Отметим, что помимо инкассаторского «Ford», спасатели вытащили еще три автомобиля марки «ВАЗ», в которых находились восемь человек.

В спасательной операции были задействованы одна единица спецтехники и пять человек личного состава.