Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину

Они по сути совершили преступление (захват здания), статья 294, статья 295 уголовного кодекса Украины, – комментируют пользователи сети вторжение в гостиницу «Большая Московская» на Дерибасовской в Одессе.

Здание — частная собственность. В нем не закончена реконструкция,

— возмущены жители.

Журналисты назвали инцидент «странным». В самом деле: люди в балаклавах взломали входную дверь в частную коммерческую собственность. Зачем?

"Активисты партии "Свобода" и организации "Сокол" ворвались внутрь отеля, и вывесили на балконах свои баннеры и флаги», — сообщают РИА Новости Украина.

Как пояснил зампред областной организации партии "Свобода" Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу "в интересах горожан". Так же, очевидно, в интересах горожан, активисты принесли в здание спальные и кухонные принадлежности.

По мнению активистов, гостиницу «надо вернуть одесситам». Для этого на входе будет стоять охрана "Сокола". На место инцидента выезжала полиция: правоохранители взяли показания у присутствующих активистов. Тем их действия и ограничились.

Реконструкцию здания отеля «Большая Московская», как объекта, находящегося в частной собственности, с 2011 года ведет одесская инвестиционно-строительная компания «Инкор-групп». В ходе работ восстановлено 22 тысячи элементов лепного декора стиля модерн. Кровля здания выполнена из цинка. По периметру крыши фасада установлены утраченные еще в середине ХХ века хрустальные шары и аутентичные скульптуры грифонов. Реконструкция велась по оригинальным чертежам архитектора Льва Влодека, который и спроектировал гостиницу в 1904 году.

В 2018 году компания планировала сдать отель в эксплуатацию. В связи с этим, на каждом из пяти этажей реконструируемого отеля находятся многочисленные стройматериалы для внутренних работ.

При словосочетании "строительные материалы" многое в этой акции стало понятнее ...,

- комментируют происшествие блогеры.

В бэкграунде гостиницы за два века ее истории в Одессе — визиты Веры Холодной и Александра Вертинского; в советские годы здесь располагалось учреждение, ставшее прототипом Ильфо-Петровского «Геркулеса». В нем работали писатели Илья Ильф и Константин Паустовский, Юрий Олеша и Исаак Бабель.

Даже без внутренней отделки гостиница уже давно включена экскурсоводами в туристические маршруты.

Колонны знаменитого одесского фестиваля Юморины, который стартует через неделю, проходят именно по Дерибасовской, под ажурными балконами «Большой Московской», на которых сегодня висят флаги парамилитарного объединения «Сокол» и белые тряпки с черными буквами «Вiдкрито для людей».

Своими действиями, они не только себя позорят, но и дискредитируют все действия патриотических сил

— уверены многочисленные комментаторы в сети.

А туроператоры уже беспокоятся: удастся ли привезти людей 1-го апреля в Одессу на любимый фестиваль, если и он теперь под «прицелом» активистов?