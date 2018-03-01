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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину

Категория: Новости / Политика


Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину

Они по сути совершили преступление (захват здания), статья 294, статья 295  уголовного кодекса Украины,
   – комментируют пользователи  сети   вторжение в  гостиницу «Большая Московская» на Дерибасовской в Одессе.

 

 

Здание — частная собственность. В нем не закончена реконструкция,
 —  возмущены жители.

Журналисты назвали инцидент «странным».   В самом деле: люди в балаклавах взломали входную дверь в частную коммерческую собственность. Зачем?

"Активисты партии "Свобода" и организации "Сокол" ворвались внутрь отеля, и вывесили на балконах свои баннеры и флаги», —  сообщают РИА Новости Украина.

Как пояснил зампред областной организации партии "Свобода" Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу "в интересах горожан". Так же, очевидно, в интересах горожан, активисты принесли в здание спальные и кухонные  принадлежности.

Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину

 

По мнению активистов, гостиницу «надо вернуть одесситам».  Для этого на входе будет стоять охрана "Сокола". На место инцидента выезжала полиция: правоохранители взяли показания у присутствующих активистов. Тем их действия и ограничились.

Реконструкцию здания отеля «Большая Московская», как объекта, находящегося в частной собственности, с 2011 года ведет одесская инвестиционно-строительная компания «Инкор-групп». В ходе работ восстановлено 22 тысячи элементов лепного декора стиля модерн. Кровля здания выполнена из цинка. По периметру крыши фасада установлены утраченные еще в середине ХХ века хрустальные шары и аутентичные скульптуры грифонов. Реконструкция велась по оригинальным чертежам архитектора Льва Влодека, который и спроектировал гостиницу в 1904 году.

В 2018 году компания планировала сдать отель в эксплуатацию. В связи с этим, на каждом из пяти этажей  реконструируемого отеля находятся многочисленные стройматериалы для внутренних работ.

При словосочетании "строительные материалы" многое в этой акции стало понятнее ...,
 - комментируют происшествие блогеры.

В бэкграунде гостиницы за два века ее истории в Одессе — визиты Веры Холодной и Александра Вертинского; в советские годы здесь располагалось учреждение, ставшее прототипом Ильфо-Петровского «Геркулеса». В нем работали писатели Илья Ильф и Константин Паустовский, Юрий Олеша и Исаак Бабель.

Даже без внутренней отделки гостиница уже давно включена экскурсоводами в туристические маршруты.

Колонны знаменитого одесского фестиваля Юморины, который стартует через неделю, проходят именно по Дерибасовской, под ажурными балконами «Большой Московской», на которых сегодня висят флаги парамилитарного объединения «Сокол» и белые тряпки с черными буквами «Вiдкрито для людей».

Своими действиями, они не только себя позорят, но и дискредитируют все действия патриотических сил
 —  уверены многочисленные комментаторы в сети.

А туроператоры уже беспокоятся: удастся ли привезти людей 1-го апреля в Одессу на любимый фестиваль, если и он теперь под «прицелом» активистов?

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Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину
Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину
Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину
Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину
Захват гостиницы «Большая Московская» отпугнет туристов, собиравшихся посетить Юморину
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