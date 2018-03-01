Вилково готовится к эвакуации

Повышение уровня воды в городе Вилково Килийского района продолжается. В связи с этим спасатели и правоохранительные органы начали подготовку к возможной эвакуации населения.

Как сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин, «…в городе обеспечена охрана общественного порядка, существенно усилено патрулирование проводится подготовка к возможной эвакуации части жителей и охраны их имущества».

Отметим, что по имеющимся данным, высота уровня воды в Дунае в районе Вилково уже превысила отметку в сто шестьдесят сантиметров, выше т.н. «нулевой отметки».