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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Вилково готовится к эвакуации

Категория: Новости


Вилково готовится к эвакуации

Повышение уровня воды в городе Вилково Килийского района продолжается. В связи с этим спасатели и правоохранительные органы начали подготовку к возможной эвакуации населения.

Как сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин, «…в городе обеспечена охрана общественного порядка, существенно усилено патрулирование проводится подготовка к возможной эвакуации части жителей и охраны их имущества».

Отметим, что по имеющимся данным, высота уровня воды в Дунае в районе Вилково уже превысила отметку в сто шестьдесят сантиметров, выше т.н. «нулевой отметки».



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