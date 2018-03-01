Одесские спасатели вызволили из снежного плена «Скорую помощь»

По информации ГСЧС, накануне вечером поступило сообщение, что в Раздельнянском районе недалеко от села Дружба в снежный занос попала машина «Скорой помощи», в которой находился тяжело больной однолетний ребенок.

Уже через двадцать минут на место прибыл экипаж спасателей, которые при помощи спецтехники вытащили автомобиль «Скорой помощи» на дорогу и, во избежание новых происшествий, сопроводили до районной больницы. Там ребенку была оказана квалифицированная помощь.

Отметим, что за последние пять дней это уже второй случай, когда благодаря оперативности спасателей удается вовремя доставить в больницу тяжело больных однолетних детей.