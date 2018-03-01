В Измаиле из огня спасли пожилую женщину

По информации ГСЧС, накануне около 22 часов 30 минут поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Михайловской города Измаил.

Первый пожарный расчет прибыл на место уже через пять минут. Как выяснилось, очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. Уже через двадцать минут пожар был потушен.

Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти из огня восьмидесяти семи летнюю женщину.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало «занесение очага возгорания из вне». Другими словами, преднамеренный поджог.