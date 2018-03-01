История жития Марии Египесткой – пример покаяния

В воскресенье пятой недели Великого поста православные христиане вспоминают Святую Марию Египетскую.

История жития гласит, что в юном возрасте она сбежала из родительского дома в Александрию, где вела крайне распущенную жизнь. Однажды Мария отправилась в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. Однако она не смогла переступить порог храма, ей препятствовали собственные грехи. Мария стала усердно молиться иконе Пресвятой Богородицы, ее молитва была услышана и она смогла войти в церковь. По проведению свыше Мария переправилась через реку Иордан и удалилась в глубину Иорданской пустыни. В полном одиночестве она провела в пустыне долгих 47 лет, пока Богу не стало угодно явить миру необычный подвиг покаявшейся грешницы.

Преподобная Мария стала величайшей святой и оставила яркий пример покаяния и пути от греха к духовной жизни. — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.