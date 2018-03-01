В Одесской области снова дорожают маршрутки. На сей раз – пригородные

Причем некоторые - сразу на 50%. Так, с 1 апреля именно наполовину – в восьми до двенадцати гривен дорожает проезд в маршрутках, соединяющих Одессу с Нерубайским и Великой Балкой.

Кроме того, с 22 марта возросла цена проезда на маршруте №68 «Одесса-Южный», а с 14 марта – маршрут №25 «Одесса-Черноморск».

Правда, в этом случае только на 15% – с семнадцати до двадцати гривен.

По неофициальной информации, в ближайшее время могут возрасти тарифы и на других пригородных маршрутах.