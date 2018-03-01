За первые дни работы в единый диспетчерский центр «Скорой помощи» поступило более тысячи двухсот обращений граждан

И это при том, что пока его работа охватывает только Одессу, Черноморск и Южный.

По данным областной администрации, «…ни одно обращение не осталось без внимания, а медики сделали более восьмисот выездов».

Отметим, что по новым правилам, введенным Минздравом, определен четкий круг оснований для выезда «неотложки». В подавляющей большинстве случаев, это происходит только тогда, когда речь идет о здоровье ребенка или имеется угроза жизни взрослого.

Напомним, что губернатор пообещал, что уже в ближайшее время единый диспетчерский центр охватит всю территорию региона.